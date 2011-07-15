Двух украинских миротворцев подозревают в контрабанде сигарет

Главное управление военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 14 июля 2011 года возбудило уголовное дело по ч.1 ст.423 Уголовного кодекса Украины в отношении заместителя командира украинского миротворческого контингента в Косово (Республика Сербия) подполковника Н. и старшего солдата Г.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, отмеченные военнослужащие в апреле этого года во время выполнения боевого задания, злоупотребляя служебным положением, самовольно покинули район патрулирования и выехали за пределы Косово в Республику Македония, где закупили почти 5 тысяч пачек сигарет с целью их контрабанды в Республику Болгария.

Миротворцев, которые, используя служебный транспорт, незаконно перемещали через таможенную границу сигареты, задержали правоохранительные органы Республики Болгария.