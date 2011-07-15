Избивший девушку Ландик попросит убежища в России?

Луганский депутат Роман Ландик, избивший в местном ресторане «Баккара» Марию Коршунову и задержанный в Краснодарском крае РФ, пока остается в России. Его экстрадиция может занять минимум 40 дней. Об этом «Сегодня» сообщили в Генпрокуратуре Украины.

«Есть обязательная процедура экстрадиции, — утверждает высокопоставленный сотрудник ГПУ. — Из прокуратуры Луганской области мы ожидаем пакет документов, подтверждающих вину человека (по данным зампрокурора области Анатолия Горпенюка, он отправлен еще 12 июля). На их основании в Генпрокуратуру России уйдет уже наш запрос. Он является основанием для проверки. По ее результатам выносится решение — экстрадировать или отказать. На выполнение указанных формальностей отводится до 40 суток, в течение которых человек находится под стражей. Но этот срок может быть и продлен. Ускорить или замедлить процесс невозможно. А наш запрос в Россию еще не отправлялся».

В УВД Краснодарского края журналистам сообщили, что Ландик действительно находится в одном из изоляторов, однако от комментариев уклонились, мотивировав указаниями руководства. «Дело очень деликатное, и еще неизвестно, чем закончится», — сказала сотрудница прокуратуры края. Она отказалась отвечать на вопрос, касающийся условий содержания Ландика и местонахождения его жены.

Из неофициальных источников стало известно, что Ландик планирует обратиться либо уже обратился к российским властям с просьбой о предоставлении ему политубежища. «Такое право у него есть, — говорят в ГПУ. — Но дело об избиении Коршуновой уже приобрело серьезный резонанс, и маловероятно, чтобы Ландику пошли навстречу».