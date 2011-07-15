Два облэнерго включены в список на продажу

Кабинет министров Украины включил ПАО "Николаевоблэнерго" и ПАО "Хмельницкоблэнерго" в перечень энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний, госпакеты акций которых подлежат продаже в 2011 году, таким образом, расширив его c 11 до 13-ти объектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир МАКУХА после заседания Кабинета министров.

"Николаевоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго" вносятся в список энергообъектов, которые планируются на приватизацию в этом году", - сказал В.МАКУХА.

При этом он отметил, что государство намерено сохранить за собой блокирующие пакеты акций этих облэнерго. "Эти компании дополнили перечень, который был утвержден 11 апреля. Речь идет о тех же условиях – блокирующий пакет в размере 25%+1 акция остается у государства, а остальное идет на продажу", - уточнил замминистра.

Напомним, Кабинет министров своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Западэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».

30 июня т.г. председатель ФГИ Александр РАБЧЕНКО заявил, что ФГИ утвердил план-график приватизации, в соответствии с которым одиннадцать запланированных к приватизации госпакетов акций энергокомпаний планируется реализовать в течение августа-октября 2011 г.