Минагропрод: только на хранилища картофеля нужен миллиард гривен

Министерство аграрной политики и продовольствия рассчитывает на финансирование развития сети овощехранилищ из государственного бюджета 2012 года в объеме 160 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве заместитель директора департамента экономического развития аграрных рынков Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Анатолий РОЗГОН.

Он сообщил, что министерство, основываясь на заявках регионов, подготовило предложения в государственный бюджет на 2012 год по выделению средств на поддержание развития сети овощехранилищ и развитие сети оптовых рынков.

«Мы на 2012 год планируем, то есть это наши расчеты и предложения правительству для отображения в проекте бюджета, это… 318 млн. гривен - на развитие сети оптовых рынков, поскольку они действительно эффективны. И на развитие сети овощехранилищ - около 160 млн. грн. Эти расчеты сформированы на тех заявках, которые мы имеем сегодня от областей, от регионов», - сообщил А.РОЗГОН.

Он отметил, что эти суммы не отвечают общей потребности на развитие овощехранилищ, поскольку, по расчетам министерства и экспертов рынка, потребность в инвестициях только для строительства картофелехранилищ составляет порядка 1,1 млрд. грн.

Кроме того, А.РОЗГОН сообщил, что министерство готовит изменения в программу развития украинского села, по его мнению, «в течение сентября-октября изменения в эту программу уже будут приняты». Эти изменения будут предусматривать компенсацию процентов по кредитам, привлеченным для строительства овощехранилищ и компенсацию стоимости строительства этих хранилищ.

Говоря о развития сети плодохранилищ, А.РОЗГОН сообщил, что уже действует программа по поддержке их развития за счет тех средств, которые есть в бюджете за счет сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства. Он сообщил, что за прошлый год было построено хранилищ более чем на 12,5 тыс. тонн. «В этом году мы рассчитываем, что это количество будет минимум в 2 раза больше», - сообщил А.РОЗГОН.