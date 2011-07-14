Милиционеры требовали взятку за свои же наркотики

В Запорожской области судят сотрудников милиции, которые незаконно приобретали и передавали местным жителям наркотики с целью их последующего шантажа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, Мелитопольская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников милиции, совершивших преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 364, ч. 1 ст. 365 и ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – незаконное приобретение наркотических средств, злоупотребление властью или служебным положением, совершенное сотрудником правоохранительного органа, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия и получение взятки, соединенное с ее вымогательством.

В ходе расследования было установлено, что бывший оперуполномоченный уголовного розыска Мелитопольского горотдела милиции незаконно приобрел без цели сбыта каннабис, а затем договорился со старшим оперуполномоченным уголовного розыска Веселовского райотдела милиции о поиске лица для передачи наркотика с целью последующего его изъятия и, соответственно, вымогательства взятки за непривлечение к уголовной ответственности.

Оперативники были задержаны с поличным – непосредственно после получения от местного жителя, которому передали наркотик, первой части взятки в 2 тыс. грн.