20-летний владелец ноутбука порезал ножом работниц ломбарда

Сегодня около 19.00 произошло нападение на ломбард, расположенный в самом центре Черновцов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН источник в правоохранительных органах, погибла работница ломбарда, которая находилась в помещении во время нападения.

Кроме того, по данным медиков, нападавший нанес резаные ранения другой работнице ломбарда.

«Раны неглубокие, поэтому угрозы для жизни они не представляют. Пострадавшую отвезли в больницу скорой медицинской помощи», - сообщили местным СМИ работники скорой помощи.

Сотрудники милиции уже работают на месте происшествия, которое взято под усиленную охрану. Там также находится высшее руководство УМВД области.

Как сообщил в комментарии газете «Молодой Буковинец» начальник управления уголовного розыска УМВД Украины в Черновицкой области Руслан ДОМНИЦАК, нападение совершил 20-летний буковинец, ранее не судимый. Сейчас он временно проживает в Черновцах, снимает квартиру.

Месяц назад злоумышленник заложил в ломбарде свой ноутбук за 1200 гривен. Работники ломбарда позвонили ему, напомнив, что он должен выкупить ноутбук, поскольку 13 июля истекал срок оплаты.

Парень пришел, несколько минут колебался, а потом вытащил кухонный нож и нанес колотые раны двум работницам. Одна из женщин скончалась на месте происшествия. Сейчас судебно-медицинский эксперт осматривает тело, пока неизвестно, скончалась ли женщина от нанесенных ран, или, возможно, от сердечного приступа.

Другой пострадавшей оказана первая медицинская помощь. Ее состояние - стабильное.

Подозреваемый задержан, сейчас он находится на допросе. У злоумышленника изъят кухонный нож.

Его задержали через 20 минут после совершения нападения: сработала сигнализация - объект был под охраной, и одна из работниц успела нажать «тревожную кнопку».

В зависимости от результатов вскрытия тела умершей, нападавшему инкриминируют или разбойное нападение, или преднамеренное убийство.

Другие подробности задержания правоохранители не сообщают, обещают сделать это позже, после первых результатов следствия.