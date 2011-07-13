Массовое отравление детей в лагерях: глава Минздрава нашел «стрелочника»

Главный государственный санитарный врач Севастополя будет уволен в связи с массовой госпитализацией детей с пищевым отравлением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО.

«Он будет уволен, освобожден от занимаемой должности», - сказал А.АНИЩЕНКО и отметил, что сейчас в Севастополе работают две группы Минздрава, которые изучают сложившуюся ситуацию.

По словам министра, решение об увольнении санврача Севастополя принято по итогам работы главного санитарного врача Украины Анатолия ПОНОМАРЕНКО. «Это его мера ответственности и самое главное - его решение. А я ему принять решение помогу, которое уже четкое и не обсуждается», - подчеркнул А.АНИЩЕНКО.

Он отметил, что прокуратура также должна изучить сложившуюся ситуацию в связи с тем, что на работу в детский оздоровительный лагерь были приняты люди, не имеющие личных санитарных книжек. «Пора, мягко говоря, применять власть. Те, кто решил заработать деньги на отдыхе детей – зарабатывайте, но соблюдайте правила», - подчеркнул А.АНИЩЕНКО.

Также министр сообщил, что по состоянию на сегодняшнее утро в больнице находятся 86 человек, в том числе 11 взрослых, один ребенок – в тяжелом состоянии. По словам А.АНИЩЕНКО, предварительные результаты проверки дают основание полагать, что пострадавшие отравились мороженым.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Севастополя по факту массового отравления детей и взрослых в оздоровительных лагерях «Альбатрос» и «Нахимовец» возбудила уголовное дело по ст.137 ч.2 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, если они повлекли смерть несовершеннолетнего или иные тяжкие последствия).

12 июля вечером в прокуратуру Севастополя поступило сообщение от дежурного управления милиции о поступлении в городскую инфекционную больницу № 8 города 84 человек с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция», 6 детей находились в тяжелом состоянии.

В ходе проверки установлено, что из лагерей «Альбатрос» и «Нахимовец», расположенных в поселке Любимовка Нахимовского района Севастополя, с жалобами на плохое самочувствие были госпитализированы дети и сотрудники. Установлено, что причиной плохого самочувствия является употребление некачественной пищи, приготовленной в пищеблоках этих лагерей.

По имеющимся данным, все пострадавшие являются гражданами России.