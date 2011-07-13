Опасные отходы Горловского химзавода будут вывезены из Украины

2,350 тыс. тонн опасных отходов с государственного предприятия „Горловский химический завод” будут вывезены и утилизированы за пределами Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины, распоряжением Кабинета министров Украины от 4 апреля 2011 г. Минэкологии выделены средства в сумме 60 млн. грн. для осуществления в этом году безотлагательных природоохранных мероприятий по удалению, перевозке и утилизации опасных отходов мононитрохлорбензола (МНХБ) с Горловского химзавода.

Нормами соответствующего правительственного постановления от 6 июня с.г. предусмотрено применение механизма делегирования Минприроды Украины функций заказчика природоохранного мероприятия предприятиям, учреждениям (организациям), которые уполномочены непосредственно местными органами власти на реализацию конкретного природоохранного мероприятия на данной территории и на балансе которых находится объект, где планируется осуществить это мероприятие. В частности, это касается выделения указанных 60 млн. грн. Донецкой облгосадминистрации.

“В современных условиях наиболее приемлемым является вывоз отходов производства мононитрохлорбензола на утилизацию за пределы Украины, что позволит, во-первых, на протяжении 4-5 месяцев решить проблему, во-вторых, будет иметь значительный экономический эффект”, - заверяют в Минэкологии.

В ведомстве отмечают, что мононитрохлорбензол – вещество первого класса опасности, которое еще называют «кровяным ядом», нарушает функционирование всех органов человека, в первую очередь, кроветворных. В человеческий организм МНХБ попадает через органы дыхания и через поверхность кожи.

ГП «Горловский химический завод» было единственным предприятием в Украине, которое производило высококачественное взрывчатое вещество для снаряжения боеприпасов и мононитрохлорбензол (МНХБ) для анилово-красочной, химико-фармацевтической промышленности и тому подобное.

Напряженная ситуация, сложившаяся на вышеупомянутом предприятии, связана с накоплением на промплощадке с 1972 по 1994 годы 2,350 тыс. тонн высокотоксичных отходов производства МНХБ, которые хранятся в металлических бочках и емкостях, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

Цех по производству мононитрохлорбензола окончательно прекратил работу 8 февраля 1995 г. Опасное вещество было выгружено в обычные металлические цистерны. Стенки емкостей сначала были десятимиллиметровой толщины, однако под воздействием опасного вещества в результате коррозийных реакций уменьшились до трех-четырех миллиметров.

ГП «Горловский химический завод» не осуществляет производственной деятельности с 2001 года, поскольку спроса на его основную продукцию (тротил, тротилсодержащие промышленные взрывчатые вещества) нет. Постановлением 2002 г. Хозяйственный суд Донецкой области возбудил дело о банкротстве указанного предприятия и назначил распорядителя имуществом. Процедура банкротства длится более 8 лет.

Анализ ситуации указывает на существование угрозы попадания опасных химических веществ в окружающую природную среду (грунтовые воды и атмосферный воздух) и, как следствие, возникновение чрезвычайной ситуации общегосударственного уровня и экологической катастрофы.

С 28 октября 2009 по 10 ноября 2009 гг. Донецким отрядом МЧС на ГП „Горловский химический завод” выполнены работы по перезатариванию 500 бочек (32 тонн) отходов мононитрохлорбензола за счет благотворительного фонда Blacksmith Institute, которым было выделено 100 тыс. грн. на выполнение этого мероприятия.