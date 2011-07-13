Копирование банковских карточек было поставлено на поток

Правоохранительные органы Италии, Болгарии, США, Испании и Польши при содействии полицейской службы Европейского союза (Европол) обезвредили группу мошенников, специализировавшихся на подделке банковских карт, сообщается в пресс-релизе Европола.

По данным службы, на которые ссылается РосБизнесКонсалтинг, преступники использовали особые считывающие устройства для копирования личных данных клиентов европейских банков, а затем изготавливали копии их карт, с помощью которых снимали деньги со счетов потерпевших.

В сообщении отмечается, что мошенникам удалось похитить в общей сложности более 50 млн евро (70 млн долл.) со счетов различных финансовых институтов.

Всего в ходе операции, в которой принимали участие около 200 сотрудников полиции, были задержаны 63 подозреваемых: 47 - в Болгарии, девять - в Италии, по двое - в Италии, США и Испании, и один - в Польше.