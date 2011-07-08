Прокуратура считает мягким приговор судье с автоматом Калашникова

Прокуратура Херсонской области считает мягким приговор экс-судье, стрелявшему в мае 2008 года из автомата в свою сестру и ее малолетнего сына.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора Херсонской области Федор САМОЙЛЕНКО, по инициативе прокуратуры области в связи с неправильной квалификацией действий и мягкостью назначенного наказания направлено на новое судебное разбирательство дело экс-судьи, который был ранее приговорен по ст.ст. 263 ч. 1, 296 ч. 4 Уголовного кодекса Украины к 4 годам лишения свободы.

Органом досудебного следствия экс-судья обвиняется в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он с целью убийства расстрелял из автомата Калашникова женщину и ее ребенка, нанеся им легкие телесные повреждения.

Как сообщал УНИАН, в мае 2008 года в Каховке заместитель председателя горрайсуда, посчитав, что дом родителей после их смерти несправедливо достался не ему, а его родной сестре, расстрелял окно ее квартиры. Эксперты обнаружили на месте преступления 24 автоматные гильзы. В результате обстрела у женщины были констатировано сквозное ранение стопы, у ее ребенка – четыре осколочных ранения и непроникающие ранения груди, живота и голени.

Апелляционный суд Николаевской области 23 ноября 2010 года посчитал действия судьи злостным хулиганством и приговорил О.КРЮКОВСКОГО к лишению свободы сроком на 4 года.