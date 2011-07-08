Томенко просит Януковича не слушать Табачника

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО направил обращение Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой безотлагательно вмешаться в организацию вступительной кампании в высшие учебные заведения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Заместитель председателя ВР в обращении сообщил, что на протяжении последних дней к нему обратились представители ряда киевских и региональных вузов, которые проинформировали о критической ситуации с нововведениями Министерства образования и науки, молодежи и спорта в организации вступительной кампании 2011 года в высшие учебные заведения. Речь идет о так называемом электронном поступлении в вуз, которое было внедрено в соответствии с Приказом Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины № 291 от 28 марта этого года.

Как напоминает пресс-служба, эксперимент предусматривает возможность представления поступающими электронных заявлений о вступлении в высшее учебное заведение ІІІ-ІV уровней аккредитации. Электронные заявления поступающих в вузы, подающиеся в режиме он-лайн через сеть Интернет, учитываются приемными комиссиями высших учебных заведений так же, как и бумажные, и дают право на участие в конкурсе. При этом данные абитуриентов, которые подали документы для поступления, как в электронном, так и в бумажном виде, должны быть внесены в Единую государственную электронную базу по вопросам образования в режиме он-лайн с помощью информационной системы «Конкурс» и «Электронное поступление 2011».

В то же время Н.ТОМЕНКО отметил, что эта новация на практике может привести к чрезвычайно острым конфликтным ситуациям. Дело в том, подчеркнул Н.ТОМЕНКО, что на сегодняшний день в силу технических, организационных или других обстоятельств приемные комиссии, работающие в вузах, не имеют полноценного доступа к информации относительно того, кто из абитуриентов зарегистрировался через «Электронное поступление 2011». Еще более страшным, по словам Н.ТОМЕНКО, является то обстоятельство, что приемные комиссии многих вузов Киева и других регионов обязаны, согласно решению министерства, вводить информацию об абитуриентах, которые зарегистрировались в письменном виде, в электронный реестр. Учитывая то, что технические возможности многих вузов является ненадлежащими и внутренняя электронная система вузов не конвертирована в систему «Электронное поступление 2011», то на сегодняшний день нет технической возможности ввести в электронный реестр большинство абитуриентов, которые зарегистрировались в письменном виде.

Н.ТОМЕНКО отметил, что если ситуация не будет решена, то вузы станут заложниками фактически параллельных списков абитуриентов, которые существуют автономно: абитуриентов, которые зарегистрировались в электронной версии, и абитуриентов, которые зарегистрировались в письменном виде, что приведет к хаосу и непредвиденным результатам.

Н.ТОМЕНКО попросил Президента безотлагательно создать комиссию для проверки ситуации, сложившейся с организацией вступительной кампании в вузы. «Президенту не нужно слушать чиновников Министерства и правительственных чиновников, а создать собственную комиссию и непосредственно в приемных комиссиях вузов проверить ситуацию и обеспечить нормальные условия для поступления», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Относительно других проблем вступительной кампании 2011 года, Н.ТОМЕНКО назвал недопустимым, что вступительная кампания уже началась, а большинство высших учебных заведений до этого времени не знает объем государственного заказа.