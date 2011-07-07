Финансирование кино может резко увеличиться
23:35, 07 июля 2011Общество
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"В июле мы пересмотрим киносценарии"
В следующем году Министерство культуры планирует увеличить финансирование кинематографа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр культуры Украины Михаил КУЛИНЯК сегодня на пресс-конференции.
«В июле мы пересмотрим киносценарии, которые пришли на конкурс, и решим, на сколько увеличивать финансирование. Я пока не могу точно сказать цифры, но я считаю, что увеличение будет, как минимум, процентов на пятьдесят", - сказал он
Напомним, что на этот год на финансирование кино выделено 111 млн. грн.
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