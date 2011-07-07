Финансирование кино может резко увеличиться

В следующем году Министерство культуры планирует увеличить финансирование кинематографа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр культуры Украины Михаил КУЛИНЯК сегодня на пресс-конференции.

«В июле мы пересмотрим киносценарии, которые пришли на конкурс, и решим, на сколько увеличивать финансирование. Я пока не могу точно сказать цифры, но я считаю, что увеличение будет, как минимум, процентов на пятьдесят", - сказал он

Напомним, что на этот год на финансирование кино выделено 111 млн. грн.