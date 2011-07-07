Высший хозсуд отменил продажу асфальтовых дорожек в Ялте

По кассационным жалобам Генеральной прокуратуры Украины Высшим хозяйственным судом Украины 6 июля 2011 года отменены незаконные судебные решения и отказано в удовлетворении исков ООО «Парк-Отель Марат» о признании действительными договоров купли-продажи асфальтовых дорожек площадью почти 2 га и подпорных стен, расположенных на земельном участке, принадлежащем Гаспринскому поселковому совету г. Ялта.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, таким образом суд кассационной инстанции согласился с доводами прокурора о том, что указанные договоры заключены с целью сокрытия действительных правовых действий, по которым коммерческая структура противоправно, без соответствующего решения совета, получила в пользование земли запаса.