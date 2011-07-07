Аваков говорит, в харьковском офисе Батькивщины - маски-шоу с автоматами

В Харькове бойцы спецотряда «Беркут» заблокировали вход в помещение, принадлежащие структурам председателя областной организации ВО «Батькивщина», экс-главы Харьковской облгосадминистрации Арсена АВАКОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, входные двери в здание по улице Сумской, 88, где размещены отделения банка «Базис», АО «Инвестор» и другие структуры, связанные с А.АВАКОВЫМ, контролируют четыре спецназовца в черных масках и никого не выпускают и не впускают в помещение.

Группа журналистов и фоторепортеров, которые находятся поблизости, не имеют возможности получить ответ на вопрос, что происходит.

В то же время, А.АВАКОВ заявил на персональном блоге на сайте «Украинской правды», что в помещении, «где размещен мой офис - офис председателя харьковской «Батькивщины» и общественной приемной «Батькивщины», - проходит обыск следователями в сопровождении, как мне кажется, 15-20 бойцов спецподразделений в полной амуниции и с автоматами. Повод – постановление суда относительно каких-то фирм, которые якобы занимаются земельными махинациями… В помещении заблокированы все этажи. Я не могу выйти из помещения. Работа парализована. Редакция газеты портала «Главное», которая находится на 4-м этаже помещения, - парализована, там тотально проводится обыск. В моем помещении обыск завершен – сижу, ожидаю подписать протокол».

А.АВАКОВ заявляет, что это «провокация, которая лишает оппозицию права на работу, и цель которой - дискредитация оппозиции».

Комментируя события, начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА сообщила УНИАН, что в помещении по Сумской, 88, «проводятся следственные действия в рамках уголовного дела, проверяются фирмы, которые проходят по этому делу».