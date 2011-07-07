Адвокат Мирославы Гонгадзе возмущается, что Пукач не в клетке сидит

Печерский районный суд Киева перенес рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего генерала МВД Алексея ПУКАЧА на понедельник, 18 июля, начало заседания - в 10.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам представитель в суде Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

«Сразу речь шла о том, что Алексей ПОДОЛЬСКИЙ до сих пор не имеет доступа к государственной тайне, и фактически суд решил объявить перерыв до 18 июля до 10.00 утра с тем, чтобы этот доступ изготовить», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

Она сообщила, что суд отклонил ее ходатайство об отводе председательствующему судье.

«В самом начале судебного заседания я была вынуждена заявить отвод председателю, из-за того, что при предварительном рассмотрении этого уголовного дела не был решен данный вопрос. Я подавала ходатайство о перемещении А.ПУКАЧА в место, определенное законом для лиц, находящихся под арестом», - отметила В.ТЕЛИЧЕНКО.

По словам адвоката, она была недовольна тем, что при рассмотрении дела А.ПУКАЧА, он находился рядом со своим защитником, а не в специальном месте для подсудимых в зале суда (клетке).

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура 31 марта утвердила обвинительное заключение и передала в Печерский райсуд Киева для рассмотрения по существу уголовное дело А.ПУКАЧА.

По данным ГПУ, досудебным следствием установлено, что обвиняемый, во исполнение приказов и указаний министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко и других должностных лиц, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея ПОДОЛЬСКОГО и журналиста Г.Гонгадзе и 17 сентября 2000 года умышленно совершил убийство последнего.

Кроме этого, в июле 2003 года А.ПУКАЧ, злоупотребляя своим служебным положением, дал противоправное указание подчиненным работникам милиции уничтожить официальные документы, в том числе о незаконном внешнем наблюдении за Г.Гонгадзе, вследствие чего осуществил препятствие органам досудебного следствия в раскрытии указанного убийства.