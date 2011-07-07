Завтра в Украине - до +30°

Завтра осадки ожидаются в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях, а также в Карпатах и Закарпатье.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 24-29°, в южной части, в Закарпатье и Прикарпатье местами 30°; в Карпатах ночью 8-13° тепла, днем 14-19°.

В Киевской области и столице в пятницу осадков не ожидается. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 11-16°, днем 24-29°. В Киеве температура ночью 13-15°, днем 25-27°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 22-25° (в районе Ялты 12°, Феодосии, Одессы и Алушты 16-18°); в Днепре возле Киева 20°.