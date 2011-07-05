Продажу Феодосийского судомеханического признали недействительной

Главное управление военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины приняло участие в рассмотрении Высшим хозяйственным судом Украины кассационной жалобы ООО «Авиа-Инвест» по делу об иске военной прокуратуры Военно-морских Сил Украины в интересах Минобороны к указанному обществу и государственному предприятию Минобороны «Феодосийский судомеханический завод» о признании недействительным договора купли-продажи от 19 января 2010 года №001/002 и применения последствий недействительности правового действия путем возвращения имущества.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении отмечается, что по результатам рассмотрения кассационной жалобы Высший хозяйственный суд Украины принял постановление, которым судебные решения первой и апелляционной инстанций по делу оставлены без изменений, а ответчики обязаны вернуть оборонному ведомству недвижимое и движимое имущество, приобретенное по недействительному правовому действию (целостный имущественный комплекс) общей стоимостью более 70 млн. грн.

Справка УНИАН. Севастопольский апелляционный хозяйственный суд 31 марта отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ООО «Авиа-Инвест» и оставил в силе решение Хозяйственного суда Крыма от 14 декабря 2010 года, которым удовлетворен иск военного прокурора ВМС Украины о возвращении в государственную собственность целостного имущественного комплекса государственного предприятия Министерства оборони «Феодосийский судомеханический завод» стоимостью более 73 млн. грн.

В январе 2010 года на основании плана санации Феодосийского судомеханического завода в нарушение ряда законодательных норм был незаконно отчужден целостный имущественный комплекс предприятия. В то время, когда полная стоимость комплекса составляла более 73 млн. грн., стоимость соглашения не превышала 17 млн. грн. Среди имущества, которое пытались передать третьим лицам, были также морские причалы, отчуждение которых законом запрещено в любом случае.

Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело против бывшего в.и.о. министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО. 1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела. В.ИВАЩЕНКО и арбитражного руководителя государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод» Г. обвиняют в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.