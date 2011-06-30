Десантный корабль ЧФ примет участие в параде ВМС Украины

3 июля в Севастополе большой десантный корабль Черноморского флота РФ «Ямал» примет участие в параде боевых кораблей Военно-морских сил Украины, посвященном Дню флота Украины.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь командующего ЧФ РФ капитан 1-го ранга Вячеслав ТРУХАЧЕВ.

Как сказал офицер, российский корабль ежегодно принимает участие в совместном морском параде по приглашению украинской стороны.

Кроме того, по его словам, по сложившейся традиции в праздничных мероприятиях наряду с экипажем БДК «Ямал» примут участие командующий ЧФ РФ вице-адмирал Владимир КОРОЛЕВ, представители командования российского флота.

Как сообщал УНИАН, 3 июля в параде кораблей в честь Дня флота Украины всего примут участие 16 кораблей, катеров и судов, в том числе 1 корабль от ЧФ РФ, 2 корабля Государственной пограничной службы Украины и 1 спасательное судно ГА «Севастопольский морской торговый порт».