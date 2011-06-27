"Студенческая защита" открывает горячую линию

Активисты общественной инициативы «Студенческая защита» будут предоставлять консультации и правовую помощь абитуриентам с целью обеспечения независимого контроля за проведением вступительной кампании в высшие учебные заведения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе общественной инициативы.

«На время вступительной кампании в высшие учебные заведения будет работать «горячая» телефонная линия с целью предоставления оперативной правовой помощи абитуриентам», - заявил координатор «Студенческой защиты».

По его убеждению, «только оперативное реагирование на возможные нарушения во время вступительной кампании сможет помочь абитуриентам получить студенческий билет».

Абитуриенты могут круглосуточно звонить по телефону (067) 656-99-41 и сообщать о возможных нарушениях или направлять соответствующую информацию по электронному адресу: studzahust@gmail.com