Прямые затраты Украины на Евро-2012 составят $750 млн.

Прямые затраты Украины на проведение Евро-2012 не превысят 750 миллионов долларов, заявил вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры и транспорта Борис КОЛЕСНИКОВ в эфире программ "Большая политика".

"Все прямые затраты Украины на Евро-2012 составят 750 миллионов долларов", - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ, уточнив, что это затраты связаны со строительством стадионов в Киеве и Львове.

Вице-премьер также сообщил, что средства на другие расходы, в том числе те, которые касаются развития инфраструктуры (строительство аэропортов, дорог, реконструкции вокзалов) выделяются из госбюджета ежегодно, и их финансирование не связано с проведением континентального футбольного первенства.

На первоначальном этапе подготовки к Евро-2012 о возможности привлечения миллиардных средств, серьезного всплеска инвестиций не произошло, замечает РИА "Новости". Эксперты отмечают, что на 85-90% инвестором Евро-2012 является само государство, и только на 10-15% - иностранные компании.