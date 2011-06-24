Трое мужчин запивали психотропные препараты водкой

В Кременчуге Полтавской области в реанимацию попали трое молодых мужчин, принимавших психотропные препараты и запивавших их водкой.

Об этом УНИАН сообщили в городской милиции.

Вчера в 20.00 были госпитализированы трое мужчин возрастом 20, 22 и 23 года. В больницу они были доставлены из ночного клуба в бессознательном состоянии.

Один из парней пришел в сознание и сообщил милиционерам, что таблетки они купили без рецепта в аптеке. Один выпил 10 таблеток, второй - 20, а третий - 30. Потом они пили водку.

По данному факту ведется доследственная проверка.