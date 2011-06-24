Литвин: в Украине люди слишком бедно живут, чтобы протестовать
20:45, 24 июня 2011Общество
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"Наука доказывает"
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что в Украине в ближайшее время не может быть массовых акций.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал в эфире радио «Эра-FM».
Он отметил: «Возможны ли у нас какие-то сложные манифестации, события? Я сразу скажу - нет». По его словам, «наука доказывает, что люди начинают массово заявлять о своих правах, когда они начинают осознавать, что может быть и что есть лучше жизнь». Он отметил, что сегодня люди практически только выживают.
В.ЛИТВИН подчеркнул, что “есть, конечно, люди политически небезразличные”, но много людей на митинги “ходят за соответствующее денежное вознаграждение”.
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