Литвин: в Украине люди слишком бедно живут, чтобы протестовать

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что в Украине в ближайшее время не может быть массовых акций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал в эфире радио «Эра-FM».

Он отметил: «Возможны ли у нас какие-то сложные манифестации, события? Я сразу скажу - нет». По его словам, «наука доказывает, что люди начинают массово заявлять о своих правах, когда они начинают осознавать, что может быть и что есть лучше жизнь». Он отметил, что сегодня люди практически только выживают.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что “есть, конечно, люди политически небезразличные”, но много людей на митинги “ходят за соответствующее денежное вознаграждение”.