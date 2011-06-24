Nemiroff: сейчас очень важно запустить производство

Председатель Наблюдательного совета УВК «Nemiroff» Александр ГЛУСЬ заявляет об экстренной необходимости запустить производство на предприятии.

Об этом он заявил в переданном УНИАН комментарии.

А.ГЛУСЬ напомнил, что с 26 мая с. г. полностью остановлено производство Nemiroff причиной чего стал «силовой захват частью акционеров предприятия и недопуск на его территорию генерального директора Аллы ГЛУСЬ для ведения хозяйственной деятельности». Одной из проблем стала ситуация со спиртом. По словам А.ГЛУСЯ, банковские и государственные учреждения ставят под сомнение легитимность подписи генерального директора ДП УВК «Nemiroff» Юрия СОРОЧИНСКОГО, и поэтому не гарантируют выдачу векселя на уплату компанией акциза в бюджет.

Вместе с тем «Укрспирт» не осуществляет поставки спирта без соблюдения этой процедуры. Как сообщил директор Немировского спиртового завода Павел СОЛДАТЕНКОВ, “без наличия банковского векселя, гарантирующего уплату акциза в бюджет, отгрузки спирта с предприятий концерна «Укспирт» невозможны”.

А.ГЛУСЬ отметил, что высказал обеспокоенность данной ситуацией в разговоре с руководством “Укрспирт”. По его словам, “состоялся очень непростой разговор с руководством концерна. Компания Nemiroff действительно подавала заявки на поставку спирта на второй и третий квартал текущего года, которые не могли быть выполнены “Укрспиртом”. Но проблема заключается в том, что подпись назначенного группой акционеров генерального директора Ю.СОРОЧИНСКОГО не вызывает доверия финансовых учреждений. Восстановленный же решением суда и генеральный директор Алла ГЛУСЬ не может подписать необходимые для поставок спирта документы, поскольку она по сегодняшний день не допускается на территорию предприятия”.

Следующая проблема, которую нужно решить, отметил А.ГЛУСЬ, – это переговоры с частью акционеров, силовым способом удерживающих предприятие, о возобновлении производственного процесса после получения спирта. «Сейчас очень важно запустить производство, - говорит председатель Наблюдательного совета УВК «Nemiroff». - Компания должна выполнить свои обязательства перед поставщиками, дистрибьюторами, сохранить рабочие места на производстве, восстановить наполнение бюджета региона и страны, удержать место на полке, быть доступной потребителю. Если мы не сможем договориться в самое ближайшее время, компания-лидер может попросту исчезнуть с рынка».

В то же время А.ГЛУСЬ заявил: «Я уверен, что мы сможем вывести Nemiroff из кризиса».