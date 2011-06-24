Украина примет участие во Всемирной выставке в Италии

Украина примет участие во Всемирной выставке “Экспо”, которая состоится с 1 мая по 31 октября 2015 г. в г. Милан (Италия).

Соответствующее распоряжение правительства от 22 июня 2011 года № 574-р обнародовано на сайте Кабмина.

Кабмин поручил образовать Координационный комитет по подготовке и обеспечению участия Украины в Выставке, а возглавит его первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли.

В состав Комитета войдут заместители министра экономического развития и торговли, министра культуры, председателя Государственного агентства по управлению государственными корпоративными правами и имуществом, министра финансов, министра иностранных дел, министра инфраструктуры, министра аграрной политики и продовольствия, министра энергетики и угольной промышленности, генерального директора Государственного космического агентства, представитель Секретариата Кабинета министров Украины, первый вице-президент Национальной академии наук, начальник отдела Министерства экономического развития и торговли, а также могут войти представители других заинтересованных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций.

Председатель Координационного комитета будет генеральным комиссаром Украины на Выставке, который имеет трех заместителей.

Главным органом по вопросам подготовки и обеспечения участия Украины в Выставке является Министерство экономического развития и торговли.