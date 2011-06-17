Студент подал заявление о взятках в Одесском университете

В Одессе за вымогательство и получение взяток от студентов высших учебных заведений задержаны два преподавателя.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Одесской области.

В частности, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, последовавших за заявлением студента о процветающем взяточничестве в университете, задержана при получении взятки в рабочем кабинете заведующая кафедрой английского языка. У студента 48-летняя преподаватель потребовала и получила взятку в размере 200 долларов за успешную сдачу экзамена. Всего зафиксировано 20 эпизодов вымогательств с ее стороны и получения от студентов взяток на общую сумму 50 тыс. грн.

Преподаватель биологии одесского вуза требовал от студентов за успешную сдачу экзамена 200 грн. В ходе проверки одного из трех заявлений студентов 29-летний преподаватель задержан и привлекается к уголовной ответственности.