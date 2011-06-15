В Макеевке запретили выпускной бал

В городе Макеевке Донецкой области родители учеников закрывающейся школы №100 возмущены, что их детей лишают выпускного бала, не разрешая его проводить в стенах родной школы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН родители Макеевской общеобразовательной школы №100 (I-II ступеней обучения), несмотря на то, что они оспаривают в суде решение городского совета о ликвидации данной школы, чиновники из городского отдела образования спешно распорядились вывезти из нее школьный инвентарь, распределить учеников и быстро закрыть данное учебное заведение. Но более всего возмущает родителей, что выпускникам этого года директор школы даже запретила проводить выпускной вечер. В данном учебном заведении, расположенном в поселке Красный Октябрь, учатся дети из четырёх поселков и администрация школы, поддерживаемая городским руководством, лишает всех детей этого общепринятого праздника, подчеркивают родители.

«Выпускной – это очень большое торжество на поселке, все собираются… Сейчас нам в этом отказали. У наших детей просто отнимают праздник… дети купили платья, они готовились, но у них все отняли в связи с тем, что происходит интенсивное закрытие школы», - посетовали родители. И напомнили, что 25 марта 2011 г. Макеевский горсовет вынес решение о ликвидации в городе в том числе и этой школы №100, согласно которому школа должна прекратить свою работу 31 августа 2011 года, но родители в июне подали административный иск в Центрально-городской районный суд г. Макеевки с требованием отменить данное решение горсовета.

Однако в школе не стали дожидаться ни 31 августа, ни того, чем закончатся судебные тяжбы между родителями и Макеевским горсоветом и спешно стали все вывозить из учебного заведения. «Все вывезли из школы, ничего нет – ни стульев, ни столов, все вывезли. Оставили на экзамены один класс с доской и все. А экзамены еще идут», - сказали родители.

По их словам, на 18 июня в школе намечено торжественное собрание для выпускников с выдачей документов об образовании, но выпускной вечер проводить негде.

«Дети просили у директора провести выпускной вечер хотя бы в спортзале, но она не разрешила. А в поселковом клубе не разрешают проводить выпускной по каким-то нормативам… Наша школа хоть и считается городской, но расположена в 20 км. от центра города», - рассказали родители. И добавили: «Все, не только родители, не только дети, весь поселок возмущен, что учеников в этом году лишают их выпускного вечера… Хотя школа по закону, даже если родители проиграют суд с горсоветом, должна быть ликвидирована только после 31 августа».

Как сообщал УНИАН, В Макеевке Донецкой области матери трех учеников, обучающихся в школах №100, № 27 и № 3, - Елена САЕТОВА, Елена АНУФРИЕВА и Анна НАЗИПОВА подали административный иск в Центрально-городской районный суд с требованием отменить решение Макеевского городского совета от 25 марта о ликвидации школ № 3, № 27, № 94 и № 100.

Как отмечено в иске, решения горсовета и «О ликвидации общеобразовательных школ I-II ступеней № 3, № 27, № 94, № 100» и «Об утверждении Программы оптимизации учебных заведений г. Макеевки на 2011 год» «приняты с грубым нарушением действующего законодательства Украины, являются незаконными и нарушающими основные конституционные права детей на образование, на выбор учебного заведения и надлежащие условия получения образования».

В частности, решения о ликвидации школ нарушают «нормы Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года по первоочередному обеспечению интересов ребенка всеми государственными и частными учреждениями при принятии решений».

Также были нарушены, по мнению родителей, статья 53 Конституции Украины, статьи 3, 4, 6, 14 и 60 Закона Украины «Об образовании», статья 11 Закона Украины «Об общем среднем образовании», статья 55 Закона Украины «О местном самоуправлении» и др.

Кроме того, родители отмечают в иске, что упомянутые «решения были приняты с нарушением процедуры, поскольку принимались тайно, в отсутствие представителей инициативной группы родителей и без аргументированных оснований о целесообразности ликвидации данных школ».

Справка УНИАН. В Донецкой области в 2011 году планируется закрытие 26 общеобразовательных школ. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений будет происходить согласно разработанной «Региональной дорожной карты по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».