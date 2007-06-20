Евросоюз обещает Украине 494 миллиона евро

Страны ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова) в 2007-2010 годах получат от Европейского Союза в совокупности 915 млн. евро (1,2 млрд. долл.) на различные проекты, сообщил Рейтер представитель комитета ЕС по экономике и социальной политике Мариус-Иген ОПРАН.

Он принимал участие в бакинском саммите ГУАМ, завершившемся 19 июня.

Средства призваны помочь в интеграции стран Восточной Европы в европейские структуры.

"В 2007-2010 годах по этой программе Азербайджан получит 92 миллиона евро, Грузия - 120 миллионов евро, Молдова - 209 миллиона евро и Украина - 494 миллиона евро", - сообщил представитель ЕС.

По его словам, в отношении каждой страны предусмотрен индивидуальный план действий, однако в каждой программе предусмотрено развитие энергетики, инфраструктуры и транспорта.

Так, ЕС готов финансировать подготовку технико-экономических обоснований нефтегазопроводов, а также проекты производства биодизельного топлива.

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