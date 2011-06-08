Эксперт: производители ферросплавов нуждаются в спецтарифе на электроэнергию

С точки зрения интересов экономики Украины необходимо ввести практику предоставления дифференцированного тарифа для промышленных потребителей электроэнергии, особенно обратив внимание на те предприятия, которые потребляют большое количество электроэнергии в силу технологической необходимости.

Так прокомментировал УНИАН поручение премьер-министра Украины о решении проблемных вопросов по формированию тарифов на электроэнергию для промпроизводителей вице-президент Центра исследований корпоративных отношений Вячеслав БУТКО.

По его словам, дифференцированный тариф стоит распространить на предприятия, которые имеют следующие схожие признаки: работа в непрерывном цикле, определенный объем потребления электроэнергии, ограниченный жесткими рыночными условиями уровень рентабельности производства. К таковым, по мнению В.БУТКО, относятся производители ферросплавов и алюминия.

По словам эксперта, рентабельная работа предприятий украинской алюминиевой и ферросплавной промышленности возможна при использовании специального дифференцированного (пониженного) тарифа на электроэнергию. «В случае с украинскими производителями алюминия и ферросплавов логично, чтобы дифференцированный тариф был как минимум не выше тарифа, по которому получают электроэнергию предприятия, отнесенные к «первому классу» потребления. А с учетом высокого удельного веса расходов на электроэнергию в себестоимости производства алюминия и ферросплавов, тариф для этих предприятий целесообразно установить на уровне, который был бы ниже, чем для предприятий, покупающих электроэнергию по «первому классу» потребления», - отметил он.

По словам В.БУТКО, в мире средний тариф для производства алюминия на 38% меньше, чем для других промышленных потребителей. «Снижать тарифы для предприятий отечественной алюминиевой и ферросплавной отраслей имеет смысл также в силу того, что при нынешнем уровне тарифов украинские предприятия не имеют возможности для ценовой конкуренции с зарубежными производителями данной продукции на внешних рынках», - отметил он. В качестве сравнительной базы В.БУТКО привел следующие данные: Запорожский завод ферросплавов сейчас платит 0,102 долл. за 1 КВт. В то же время компания BHPB Meyerton (ЮАР) – 0,058 долл. за 1 КВт, компания Eramet Marietta (США) – 0,0424 за 1 КВт, компания Ferroatlantica (Испания) – 0,0631 долл. за 1 КВт, компания Sabayek (Саудовская Аравия) – 0,032 долл. за 1 КВт.

Более того, по словам эксперта, сложившаяся ситуация с тарифами на электроэнергию привела к тому, что украинские металлургические предприятия вынуждены импортировать ферросплавы (в силу вынужденной остановки их производства на том же ЗЗФ, например). «В стране появляется дефицит ферросплавов. Украинских производителей с отечественного рынка вытесняют зарубежные конкуренты. Если правительство Украины намерено реально поддерживать национального товаропроизводителя, то сложившаяся ситуация - импорт ферросплавов из-за вынужденной остановки отечественных ферросплавных предприятий - не может его устраивать», - сказал В.БУТКО.

Кроме того, по словам эксперта, снижение тарифов на электроэнергию для предприятий ферросплавной и алюминиевой промышленности приведет к увеличению объема потребления электрического тока указанными предприятиями. «Следовательно, возрастет объем платежей за электроэнергию в силу увеличения объемов закупки», - отметил он. Это, по его мнению, принесет несомненную выгоду государству, так как в капитале украинских энергогенерирующих компаний существенная доля принадлежит именно государству.

«Не подлежит сомнению тот факт, что возобновление плановой загрузки предприятий ферросплавной и алюминиевой отраслей приведет к дополнительным отчислениям в государственный и местный бюджеты, в Пенсионной фонд. В свою очередь восстановление объемов производства в указанных отраслях находится в прямой функциональной зависимости от снижения тарифов на электроэнергию для производителей ферросплавов и алюминия», - сказал В.БУТКО.

По его словам, государственная поддержка энергоемких производств успешно применяется в цивилизованных странах. «Это полностью логично, поскольку специальные тарифы не являются субсидированием отдельных неэффективных товаропроизводителей. Наоборот, речь идет о поддержке ключевых предприятий. А специальные тарифы на электроэнергию для них стимулируют общий экономический рост», - отметил В.БУТКО.