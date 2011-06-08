Что сделать, чтобы не импортировать картошку?

Кабинет министров Украины утвердил план первоочередных мер по развитию производства картофеля и овощей. Как сообщил УНИАН департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, соответствующее распоряжение принято 18 мая т.г. (№ 475-р).

В перечне мероприятий:

- разработка региональных программ развития овощеводства и перерабатывающей отрасли на период до 2020 года;

- обеспечение наращивания объемов производства овощей в пересчете на одного человека в объеме не меньшем, чем научно обоснованная норма потребления;

- планирование социально-экономического развития с учетом состояния перестройки сети региональных оптовых рынков в соответствии с законодательством;

- содействие образованию кооперативов по производству, заготовке и хранению овощей;

- помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям кредитами, в т.ч. на льготных условиях, для производства овощей, привлечения инвестиций в развитие овощеводства, возобновления инфраструктуры хранения овощей и их углубленной переработки и т.д.

Как сообщал УНИАН, в конце мая текущего года министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК выступил за сокращение импорта в страну тех овощей, которые украинские аграрии способны вырастить самостоятельно.