Королевская: невозможно повысить пенсии, пока экономика в тени

В Украине невозможно будет повысить пенсии без вывода экономики из тени, заявила в эфире программы «Большая политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Интер» народный депутат Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя источники повышения пенсий.

«Без легализации теневой экономики (сегодня 50% всей украинской экономики находится в тени) мы никогда не получим достаточный уровень пенсий», - сказала она.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, сейчас строится централизованная теневая экономика, «идет распределение теневых потоков».

Она подчеркнула, что кроме теневой экономики как одной из основных проблем в осуществлении пенсионной реформы в Украине усугубляется демографическая проблема, а также продолжается экономическое падение.

В частности, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила «тренд роста безработицы в стране».

Депутат также высказала критику в адрес правительства за действия в сфере пенсионного реформирования. В частности, Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявила, что, подав в парламент первый вариант законопроекта о реформировании пенсионной системы, правительство простимулировало население по возможности быстрее уйти на пенсии.