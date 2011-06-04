Шкляр: кто скажет, что Одесса не украинский город?

В Одессе поклонники творчества лауреата Народной Шевченковской премии Василия ШКЛЯРА, пришедшие на творческий вечер писателя, передали 14 тыс. грн на экранизацию его романа «Черный ворон. Оставшийся».

Как передает корреспондент УНИАН, встреча состоялась в Украинском академическом музыкально-драматическом театре - одном из крупнейших зрительных залов города. Зал театра был переполнен, на встречу пришли более тысячи поклонников творчества литератора.

«Одесса меня взволновала и потрясла. Потому что уже были встречи во многих крупных городах, но столько поклонников литературы, причем без всякой рекламы, еще не собиралось. И кто мне скажет, что Одесса - не украинский город?», - сказал В.ШКЛЯР, приостановив автограф-сессию и поднявшись на сцену.

Выслушав речь писателя, во время которой он зачитывал наизусть избранные страницы романа «Черный ворон. Оставшийся», участники встречи буквально засыпали ведущего - театрального режиссера Сергея ПРОСКУРНЮ - сотнями записок по поводу прототипов героев резонансного произведения и взволнованными впечатлениями.

Выступая от имени Украинского клуба Одессы, который организовал встречу городской общественности с писателем, Зоя КАЗАНЖИ и Андрей ЮСОВ поблагодарили гостя за то, что «обращаясь к трагическим страницам истории, он помогает сегодняшним своим читателям почувствовать себя гражданами-патриотами Украины». «Память об искалеченных и загубленных душах во имя нас, сегодняшних, не может оставлять равнодушными или спокойными», - убеждены в украинском клубе Одессы.

Также Клуб подарил В.ШКЛЯРУ чашку со своим логотипом, сертификат-благодарность и изданную недавно при содействии клуба книгу-исследование «Черноморская волна украинской революции: проводники национального движения в Одессе в 1917-1920 годах». Ввиду того, что всемирно известный польский режиссер Ежи ГОФМАН дал согласие на осуществление экранизации романа «Черный ворон. Оставшийся», участники встречи собрали и передали 14 тыс. грн на создание фильма.

Сегодня же в пресс-центре «Паритет» состоялась публичная дискуссия: «Историческая правда и современная украинская литература» с участием В.ШКЛЯРА, одесских ученых-историков и журналистов.