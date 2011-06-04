АэроСвит открывает рейс на Самарканд
04:30, 04 июня 2011Общество
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С июля, по вторникам
Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии" открыла продажу на рейсы в Самарканд, второй по величине город Узбекистана. Воздушное сообщение между столицей Украины и Самаркандом, одним из древнейших городов мира, "АэроСвит" начнет 5 июля 2011 г.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Согласно сообщению, рейсы будут осуществляться по вторникам.
Самарканд станет вторым пунктом на территории Узбекистана, в который "АэроСвит" выполняет полеты из городов Украины.
Напомним, с октября 2010 года украинская авиакомпания обслуживает линию Киев-Ташкент. В летний сезон текущего года "АэроСвит" выполняет в столицу Узбекистана два рейса в неделю.
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