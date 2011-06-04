АэроСвит открывает рейс на Самарканд

Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии" открыла продажу на рейсы в Самарканд, второй по величине город Узбекистана. Воздушное сообщение между столицей Украины и Самаркандом, одним из древнейших городов мира, "АэроСвит" начнет 5 июля 2011 г.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Согласно сообщению, рейсы будут осуществляться по вторникам.

Самарканд станет вторым пунктом на территории Узбекистана, в который "АэроСвит" выполняет полеты из городов Украины.

Напомним, с октября 2010 года украинская авиакомпания обслуживает линию Киев-Ташкент. В летний сезон текущего года "АэроСвит" выполняет в столицу Узбекистана два рейса в неделю.