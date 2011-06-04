В Крыму две беды: вода и дороги

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой ускорить принятие украинским правительством государственных программ «Развитие транспортно-дорожного комплекса АРК» и «Вода Крыма».

Такую просьбу В.ДЖАРТЫ озвучил, выступая на заседании Совета регионов в Ялте, сообщили УНИАН в пресс-службе крымского правительства.

В.ДЖАРТЫ отметил, что Кабмин недавно принял программу «Экологически безопасный Крым», но это лишь одна из трех госпрограмм, которые должны улучшить социально-экономическую ситуацию в автономии. «Остальные программы, к сожалению, не утверждены. Соответственно, финансирование мероприятий не включено в бюджет 2011 года, и нет гарантий их финансирования в 2012 году. Просим вас, уважаемый Виктор Федорович, дать поручение Кабинету министров Украины в сжатые сроки принять решение об утверждении программ «Вода Крыма» и «Развитие транспортно-дорожного комплекса» и обеспечить их финансирование», - сказал В.ДЖАРТЫ.

Он также обратился к В.ЯНУКОВИЧУ с просьбой поддержать соглашение по региональному развитию Крыма между Кабинетом министров Украины и Верховной Радой Крыма, проект документа планируется внести на рассмотрение Кабмина до 1 августа.