Украина запретила ввоз свинины из центральной России

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины запретила ввоз из Центрального округа Российской Федерации в Украину свиней, продукции и сырья из них из-за заболевания животных на этой территории африканской чумой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы.

Ввоз из этой страны других грузов, подконтрольных государственной службе ветеринарной медицины, отмечается в сообщении, осуществляется в соответствии с ветеринарными требованиями относительно импорта в Украину объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля.

Напомним, что по данным на 1 июня, более 120 свиней сдохли в подсобном хозяйстве мужской исправительной колонии №4 (ИК-4) города Торжка Тверской области. По предварительному диагнозу ветеринаров, животные умерли от африканской чумы.