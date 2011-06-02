За стрельбу в баре, которую устроил киевский судья, наказали тракториста

Тракторист Александр Куча, в которого в прошлом году стрелял столичный судья Евгений Вовк, получил два года ограничения свободы условно.

Мужчину признали виновным в нападении на судью, а использование огнестрельного оружия Волком признали правомерной самозащитой, сообщает Украинская правда со ссылкой на 5 канал.

"Назначить Александру Куче наказание по ч.2 ст.296 УК Украины - два года ограничения свободы. Согласно ст.75 УК Украины. Приговор в части ограничения свободы не приводить в выполнение, освободив его от отбывания наказания в основной части с испытанием, установив срок - 2 года", - объявил судья Каневского горрайонного суда Владимир Дубинец.

Кроме того, такое же наказание получил и другой крестьянин Владимир Лысенко, который помогал Куче в результате стрельбы.

Комментируя решение суда, Куча сказал:

"Против власти, короче, не попрешь никак... Что хотят - то делают. Свободно можно выдавать оружие. Пусть стреляют, пусть отдыхают. Наверно, так и есть, и так будет. Пока за них не возьмутся нормально, нормальная власть. По другому - никак".

В теле парня до сих пор остается пуля, которую врачи не вынимают из-за угрозы паралича.

Как известно, в прошлом году в селе Бобрица на Черкащине судья Дарницкого райсуда Киева Евгений Вовк несколько раз выстрелил в местного жителя из пистолета "Макаров".

В результате ссоры в баре, переросшей в драку со стрельбой, крестьянина привезли в больницу с тремя пулями в теле. Однако следствие сразу признало Вовка потерпевшим, а Кучу обвинило в нападении.