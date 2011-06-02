Замминистра об "упрощенке": без учета это уже офшор

Предприниматели хотят увеличить предельные объемы выручки, ослабить ответственность за нарушение закона об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности в проекте закона о реформировании «упрощенки».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на заседании парламентского Комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики сообщил первый заместитель министра финансов Анатолий МЯРКОВСКИЙ, комментируя не до конца согласованные с бизнесом вопросы по нормам законопроекта о реформировании «упрощенки».

По его словам, одним из проблемных вопросов также остается реестр торговых операций: «Мы не используем регистраторов расчетных операций, то есть кассовых аппаратов. Как оценить, сколько выторга у предпринимателя в день? Без учета это уже офшором называется».

А.МЯРКОВСКИЙ предлагает принять законопроект о реформировании «упрощенки», однако после определенного времени провести оценку эффективности его действия и доработать: «Можно посмотреть, как будет действовать эта система, и через 3-4 года, или раньше, пересмотреть и привести ее в соответствие, например, с европейскими стандартами».

Как сообщал УНИАН, парламентский Комитет по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде принять в первом чтении правительственный законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно реформирования упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.