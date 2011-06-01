Гражданин Турции собирал данные об украинской морской охране

В Севастополе за взятку военному служебному лицу Государственной пограничной службы Украины гражданин Турции приговорен к лишению свободы сроком на 3 года и 3 месяца.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Военно-морских сил Украины, в производстве которой находилось соответствующее уголовное дело.

По их данным, гражданин Турции в январе 2010 года обратился к должностному лицу Севастопольского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины с просьбой предоставить за плату информацию о районах и времени выхода кораблей отряда на охрану государственной границы и исключительной (морской) экономической зоны Украины, а также способствовать незаконному вылову браконьерами рыбы калкан.

За предоставление информации гражданин Турции передал военному служебному лицу почти 56 тыс. грн. взятки. О факте обращения иностранного гражданина военнослужащий сообщил в Управление военной контрразведки СБУ в АРК и городе Севастополе.

По информации военной прокуратуры ВМС Украины, 31 мая 2011 года решением Ленинского районного суда Севастополя гражданин Турции признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 369 Уголовного кодекса Украины (дача взятки).