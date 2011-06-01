Королевская: ситуция в металлургии может развиться в катастрофу

На следующей неделе, 10 июня, состоится специальное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства по поводу критической ситуации на предприятиях горно-металлургической отрасли.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила председатель этого парламентского комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, в Комитет Верховной Рады обратился председатель Центрального профсоюза металлургов и горняков Владимир КОЗАЧЕНКО, который попросил народных депутатов разобраться в тревожной ситуации, сложившейся на предприятиях ГМК Украины.

«Накопившиеся проблемы уже вызвали массовые протесты людей в Запорожской области. В ГМК области работают более 60 тыс. человек, вместе с семьями - это более 200 тысяч. Последствия остановки крупных предприятий и резкое сокращение численности работающих на производстве в этом регионе создают угрозу для всей экономики Украины. И если в эту ситуацию не вмешаться, она может развиться по катастрофическому сценарию, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Чтобы разобраться в ситуации и выработать механизм преодоления кризиса, на специальное заседание Комитета Верховной Рады приглашены народные депутаты, руководители горно-металлургических предприятий, представители Кабинета министров и профильных министерств, председатели местных органов власти, информировала она.

Как сообщалось, во вторник, 31 мая, в Запорожье состоялась акция протеста работников местных заводов, которые выступают против массовых увольнений на предприятиях города.

Свои требования митингующие передали представителям Запорожской облгосадминистрации и мэрии Запорожья.

На акцию протеста, по разным данным, вышли от трех до пяти тысяч человек.

По данным профсоюзов, за 10 лет в запорожском регионе сокращены около 18 тыс. рабочих, при этом 7 тыс. рабочих сократили только за последние два года.

В акции приняли участие представители коллективов всех запорожских промышленных гигантов, поддержать которых прибыли металлурги и горняки Днепропетровской, Донецкой и ряда других областей Украины.