Испания опровергает информацию о смертельно опасных огурцах

Мадрид выступил с опровержением информации о том, что поступившие из Испании огурцы стали причиной вспышки смертельно опасной кишечной инфекции Е.coli. В результате в европейских странах скончались 16 человек, 14 из них – в Германии.

Испанский министр сельского хозяйства, передает Би-би-си, призвала Германию обнародовать информацию, которая заставила местные власти заявить о том, что ядовитые огурцы были доставлены из Испании.

Экспортеры фруктов и овощей из Испании заявляют, что кризис обходится им примерно в 200 млн долларов еженедельно и требуют выплаты компенсации.

Тем временем Германия впервые выразила сомнения в том, что во вспышке виноваты именно испанские огурцы, как об этом заявлялось ранее, и заявила, что источник инфекции пока не установлен.