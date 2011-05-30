Севастопольцев ознакомили с симптомами холеры

В Севастополе, в связи с фактом регистрации в Мариуполе Донецкой области трех лабораторно подтвержденных случаев заболевания холерой, проводятся мероприятия по предупреждению распространения этой инфекции.

Как сообщили УНИАН в отделе по делам прессы и информации городской госадминистрации, власти города призвали севастопольцев соблюдать правила личной гигиены, не использовать воду из открытых водоемов и неизвестных источников, тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением, не приобретать продукты в местах несанкционированной торговли продуктами питания и различными напитками без герметичной упаковки (в первую очередь, на городских пляжах), при купании в водоемах не допускать попадания воды в рот.

По информации представителя ГГА, все учреждения медицинской и санэпидемслужб готовы к проведению экстренных неотложных мероприятий по предупреждению распространения карантинных инфекций, в том числе холеры, в соответствии с городскими комплексным и оперативным планами.

Власти города также призвали жителей при обнаружении первых признаков холеры (высокая температура, рвота, диарея и, как следствие, полное обезвоживание организма) незамедлительно обращаться в городскую инфекционную больницу.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в г. Мариуполь Донецкой области зарегистрированы три частных случая заболевания людей холерой. В состоянии средней степени тяжести заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение городской больницы № 4.

По информации МЧС, по предварительным данным, два человека заболели после употребления в пищу морской рыбы, один человек – вследствие попадания морской воды в органы пищеварения.