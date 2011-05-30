В Одессу пришел огромный круизный лайнер

Сегодня в Одессу зашел итальянский круизный лайнер COSTA MEDITERRANEA (длина 292,5 м).

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, это самое большое судно сезона 2011 года и вообще один из трех самых больших пассажирских теплоходов, которые когда-либо заходили в Одесский порт.

Судно прибыло из румынской Констанцы, а после 10-часовой стоянки возьмет курс на Ялту.

На борту теплохода путешествуют более двух тысяч туристов - в основном, это граждане Италии, Франции и Испании. На морском вокзале Одессы их встретили представители службы туризма, развития и внешних связей Одесского порта, духовой оркестр и сотрудники принимающего туристического агентства.

Для пассажиров были заказаны обзорные и другие экскурсии по Южной Пальмире.

В этом сезоне COSTA MEDITERRANEA зайдет в Одессу еще один раз - 15 июля.