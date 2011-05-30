25 ДТП произошло на ж/д путях в Украине за полгода

В текущем году на железнодорожных путях произошло 25 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли пять человек и девять были травмированы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, из 25 случаев совершенных ДТП, четыре случая произошли на переездах с дежурным работником, а в пяти случаях автотранспорт въехал в бок движущегося поезда.

Расследованиями установлено, что все аварии произошли в результате нарушения водителями Правил дорожного движения, в том числе — выезда на переезды при запрещающих показаниях переездной сигнализации и объезда закрытых шлагбаумов.

В качестве примера в ведомстве приводят последний случай, когда 22 мая на перегоне во Львовской области на переезде с дежурным работником при исправно работающей сигнализации и закрытых шлагбаумах автомобиль «ВАЗ» объехал шлагбаумы и въехал в бок дизель-поезда № 6054. В результате столкновения были травмированы четыре человека.

Как отмечают в ведомстве, «Укрзализныця» принимает меры по повышению безопасности движения поездов и автотранспорта на железнодорожных переездах в разных регионах Украины, однако безопасность на переездах в первую очередь зависит от внимательности водителей автотранспорта и соблюдения правил движения.