Донецкая прокуратура отремонтирует туалеты за четверть миллиона
14:27, 30 мая 2011Общество
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А свет - за 700 тысяч
Прокуратура Донецкой области израсходует почти 1,5 миллиона бюджетных средств на ремонт своих помещений.
Об этом сообщает портал государственных закупок, пише Украинская правда.
Так, услуги по текущему ремонту системы канализации и 10 комнат особой гигиены обойдутся бюджету в 255 367.2 грн.
Услуги по текущему ремонту фасада, кровли и крыши административного дома по адресу: ул.Генерала Антонова, 2, г.Донецк обойдутся в 579 104 грн.
А услуги по текущему ремонту внутреннего электроснабжения и освещения 3, 4, 8, 9 этажей административного дома по адресу улица Челюскинцев, 167-ая, г.Донецк будут стоить 765 019.2 грн.
Все три соглашения заключены с компанией ООО "ДОНСТРОЙ".
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