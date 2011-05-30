Азаров убежден, что валюта в Беларуси таки есть

Оснований для перехода на бартер в расчетах с Беларусью нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Что касается перехода на бартер, я никаких абсолютно не вижу оснований, поскольку в проведениях расчетов с Беларусью не было никаких проблем на сегодняшний день», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что есть определенные критические позиции в отношениях с Беларусью. Прежде всего, это касается валютных расчетов. «Но в области исполнения своих внешних обязательств пока Беларусь ведет себя достаточно аккуратно. Все внешнеэкономические связи оплачиваются, контракт оплачивается, да и та информация, какая у меня есть о валютных резервах Беларуси, позволяет думать, что по всем внешнеэкономическим контрактам они будут выполняться. То есть достаточное количество валюты все-таки есть в Беларуси. Поэтому вопрос о переходе на бартер не стоит», - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Беларуси девальвировал национальную валюту - белорусский рубль - более чем на 50%.

Валютный кризис в Беларуси продолжается несколько месяцев. По официальному курсу купить иностранную валюту практически невозможно. На "черном" рынке за доллар США в последнее время предлагали более 5 тыс. белорусских рублей.