Донецкие таможенники 5 лет подделывали документы

В Донецкой области работники таможни в течение 5 лет подделывали декларации на временный вывоз 11 теплоходов.

Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре Донецкой области.

Согласно сообщению, органами прокуратуры Донецкой области возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога и злоупотребления служебным положением со стороны работников таможни, по ч.3 ст.364, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины.

В ходе доследственной проверки установлено, что в течение 5 лет ежегодно служащими оформлялись таможенные декларации на временный вывоз из таможенной территории государства 11 теплоходов. Однако в действительности каждое судно прошло такой контроль лишь раз, когда выходило из территориальных вод Украины. Все это время судна находились в территориальных водах других стран (Анголы, Бразилии, Марокко), и в Украину не возвращались.

В прокуратуре подчеркнули, что незаконными действиями таможенников государству нанесен существенный ущерб в виде подрыва авторитета органов государственной власти, а также угрозы экономической и стратегической безопасности страны.

По данному факту ведется следствие.