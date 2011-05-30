В Херсонской области при столкновении двух рейсовых автобусов пострадали 8 человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, столкновение двух микроавтобусов (рейсы “Запорожье – Одесса”, “Луцк – Симферополь”) произошли сегодня, 30 мая, в 02.30 на 17 км админтрассы М-17 Херсон-Джанкой-Феодосия-Керчь.

Вследствие ДТП пострадали 8 человек, из которых шесть в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Цюрупинскую районную больницу. Еще двое пострадавших находятся на амбулаторном лечения. Из числа пострадавших 7 являются жителями города Токмак Запорожской области, еще один травмированный - житель Симферополя.

Продолжается расследование всех обстоятельств ДТП.