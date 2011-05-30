Вместо центра СПИДа в Киево-Печерской лавре будет хоспис?

На базе центра СПИДа, расположенного на территории Киево-Печерской лавры, могут создать хоспис.

Эту информацию в интервью ZN.UA подтвердил президент Национальной академии медицинских наук, директор Института гигиены и медицинской экологии им. Марзеева, экс-министр здравоохранения Андрей Сердюк.

«Мы уже не раз обсуждали эту проблему. Действительно, центр будет отселен с территории лавры, но для этого мы должны найти подходящее помещение, желательно даже лучше того, где размещаются больные. Думаю, КГГА пойдет нам навстречу. А в том корпусе планируют обустроить приют для паломников, и, возможно, будет хосписное отделение», — сообщил А. Сердюк.

Он напомнил, что будучи на посту министра здравоохранения подписал приказ о создании первого в Украине хосписа.

«За прошедшее время, можно было полсотни таких заведений открыть, а их пока — хватит пальцев, чтобы перечислить. К нам уже обратилось руководство Украинской лиги содействия паллиативной и хосписной помощи. Мы вынесли этот вопрос на президиум, который состоялся 23 мая. К сотрудничеству мы подключили Институт геронтологии, поскольку там есть высококвалифицированные специалисты и наработки, которые помогут сдвинуть проблему с места. Это важно еще и потому, что создание хосписов позволит уменьшить нагрузку на учреждения здравоохранения. Не секрет, что в больнице к людям, которые тяжело, неизлечимо больные, отношение, мягко говоря, не слишком гуманное, мол, чем здесь поможешь. А в хосписе другое отношение к человеку, другая философия, там поддерживают человеческое достоинство до последнего мгновения жизни. Думаю, к созданию одного из хосписов мы вскоре приобщимся», — рассказал президент медакадемии.