Мигранты, возвращаясь с Запада, не могут привыкнуть к Украине

28 мая во Львове, в конференц-зале собора святого Юра, состоялась встреча мигрантов и представителей их семей. Такие встречи для содействия реинтеграции в украинское общество происходят ежемесячно на протяжении последних трех лет, сообщает ZAXID.NET.

Как рассказала представительница сообщества «Пиета» из Ивано-Франковска, люди, которые возвращаются из-за границы, часто не могут воспринять украинскую действительность, замыкаются в себе, испытывают значительные трудности понимания в семьях, с окружающими. Преодолевать этот барьер и помогают такие встречи.

Для поднятия духа мигранты осуществляют паломничества к святым местам, каждый раз выбирая другой маршрут. Сегодня люди из Ивано-Франковска, Долины, Калуша, Львова, Винников отправятся в Страдч.

Также проводится сбор средств на памятник мигрантам, который хотят установить в начале Крестной дороги в Зарванице. Он должен свидетельствовать о том, что миллионы украинцев не по прихоти, а в силу сложных жизненных обстоятельств были вынуждены покинуть родительские дома, уехать за границу на заработки.