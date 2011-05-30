В Иране публично повесили педофилов

В Иране через повешение казнены два педофила, сообщает AFP со ссылкой на местные СМИ.

Смертные приговоры были приведены в исполнение в воскресенье, 29 мая. Обоих повесили на одной из площадей в городе Керманшах, на западе Ирана. Первого казнили за изнасилование ребенка, причем, как установил суд, весь процесс педофил снимал на камеру. Второго - за изнасилование девятилетнего ребенка.

За казнью наблюдала толпа людей, которая одобрительно скандировала "Спасибо суду!".

По подсчетам AFP, за прошедший период 2011 года в Иране были казнены 145 человек. За год Иран объявил о 179 казнях, пишет Лента.ру. Международные наблюдатели считают, что иранские власти существенно занизили этот показатель.

По утверждениям Тегерана, смертная казнь необходима для поддержания порядка и обеспечения главенства закона. Иранские чиновники уверяют, что смертные приговоры выносятся только самым отъявленным преступникам и только если их вина всецело доказана.