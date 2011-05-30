Парк в Жовкве признан памятником искусства

Сессия горсовета постановила признать парк города Жовквы памятником садово-паркового искусства „Замковый парк XVII века в г. Жовква”. Такое решение принято по инициативе Госуправления охраны окружающей природной среды во Львовской области.

Объявление парка, как выдающегося и ценного образца паркового строительства, парком-памятником необходимо для его охраны, сохранения и восстановления, сообщили ZAXID.NET в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Жовковский парк - образец паркового строительства XVII ст. на территории Украины, имеет высокую историческую, научную и природоохранную ценность. На территории парка сохранилось свыше 70 видов ценных деревьев. После его реконструкции и воссоздания исторической элементной и видовой полноты, парк украсят около 400 видов деревьев, в том числе экзотических.